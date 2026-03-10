A campanha do Benfica na Liga Europeia terminou em casa e com derrota ante os suecos do Kristianstad, por 30-22 (14-15 e 16-7). Nesta terça-feira, na quarta e última jornada do "Main-Round", as águias até lideraram o marcador na primeira parte, mas caíram abruptamente de rendimento na etapa complementar, consentindo a vitória folgada dos visitantes.

Entre os anfitriões, o espanhol Álex Barbeito foi o mais inconformado, com seis golos.

Assim, o Benfica terminou no quarto e último lugar do Grupo III, com quatro pontos, a dois de Kristianstad e Melsungen, que vão disputar o play-off. No topo, com oito pontos, terminou o Vardar, que segue diretamente para os “quartos”.

No calendário das águias segue-se a visita ao Carvalhos, na sexta-feira (21h), no último jogo dos “oitavos” da Taça de Portugal.