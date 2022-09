Bélone Moreira renovou contrato com o Benfica, anunciou esta terça-feira o clube da luz.

O andebolista de 32 anos prolongou o vínculo com as águias por mais três anos.

«Já são alguns anos ao serviço do Benfica e é uma parceria quase perfeita, pois falamos da junção entre uma pessoa muito competitiva e insaciável de títulos com um clube que precisa constantemente de vencer», afirmou, aos meios do clube», afirmou.