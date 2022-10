O Benfica venceu de forma clara o Mudhar da Arábia Saudita (39-27) e está a um empate das meias-finais do Mundial de clubes de andebol.

Na estreia de uma equipa portuguesa na prova, as águias entraram bem e colocaram-se rapidamente em vantagem.

O Benfica liderou sempre o marcador e ganhava por 14-10 ao intervalo, depois de uma primeira parte jogada num ritmo não muito elevado.

A entrada na segunda parte trouxe um Benfica mais autoritário que rapidamente chegou aos 10 golos de vantagem, mesmo com Chema Rodríguez a rodar muito a equipa.

Depois, a vantagem fixou-se nos 12 golos, chegou a ser de 13 perto do fim, o que mostra bem a superioridade das águias na partida.

O alemão Ole Rahmel foi o melhor marcador do Benfica, com nove golos, enquanto o guarda-redes Sergey Hernández foi eleito o melhor jogador em campo.

Nesta quinta-feira, o Benfica defronta os egipcios do Al-Ahly, atuais campeões africanos de clubes, que na véspera bateram o Mudhar por 36-30. Com estes resultados, basta um empate ao Benfica para se apurar para as meias-finais da prova que se disputa na Arábia Saudita.

