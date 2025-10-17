O Benfica venceu na visita ao Marítimo, no arranque da oitava ronda da fase regular do campeonato. As partes de 18-14 e 20-16 culminaram no 38-30 a favor das águias, com destaque para as exibições de Mikita Vailupau (oito golos), Ismael Fernández (cinco golos), Cavalcanti (cinco golos) e Stiven Valencia (cinco golos).

No Marítimo, José Silva (seis golos), Délcio Pina (cinco golos) e Rúben Santos (cinco golos) foram os mais inconformados. Desta forma, os madeirenses viram interrompido o ciclo de quatro vitórias consecutivas, permanecendo no 4.º lugar, com 18 pontos. Segue-se a visita ao ABC Braga, na tarde de 25 de outubro (17h).

Por sua vez, o Benfica sobe à condição à liderança isolada da Liga, com 22 pontos, um de vantagem sobre o Sporting. No calendário das águias segue-se a receção ao Ferencvaros – para a Liga Europeia, na terça-feira (19h45) – e a receção ao Arsenal (12.º), a 25 de outubro (18h).