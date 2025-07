O Benfica anunciou, este domingo, a renovação de Belone Moreira por mais uma temporada.

Através das redes sociais e em comunicado, as águias partilharam um vídeo com declarações do capitão da equipa de andebol, que parte para o 11.º ano ao serviço do Benfica. Ao todo, Belone Moreira conquistou seis troféus pelos encarnados (três campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal e uma Liga Europeia).

«Deixa-me muito feliz. É uma renovação importante. Estou no clube em que me sinto bem, que me dá condições para poder ganhar títulos, que me dá o privilégio de ter todas as condições e mais algumas para poder praticar aquilo de que mais gosto, andebol», afirmou.

Assista aqui ao vídeo publicado pelo Benfica: