Chema Rodríguez, treinador da equipa de andebol do Benfica, em declarações na conferência de imprensa, após o Benfica vencer a Liga Europeia.

«O que posso dizer? É incrível. Jogar uma final contra o Magdeburgo, uma das melhores equipas do mundo… só jogar já era incrível, e nós ganhámos. Esta é a melhor forma de ganhar: no prolongamento, com golos nos últimos momentos, com esta casa cheia de adeptos. A sofrer e lutar muito. Mesmo muito cansados, com o apoio dos adeptos, fomos buscar coragem e conseguimos. Hoje o Estádio da Luz esteve aqui no pavilhão. Foi um ambiente incrível e torna muito difícil para o nosso adversário. Certamente que esta noite vamos celebrar muitíssimo.

Tivemos alguma sorte em momentos-chave do jogo e estamos tão contentes por esta vitória para o Benfica e o andebol português. Obrigado por tudo.»

[como se resume a conquista numa palavra?]

«Família. A palavra tem de ser família. A família que é a equipa, que é o Benfica. A família das modalidades do clube. Somos mesmo uma família, as modalidades do Benfica. Preocupamo-nos uns com os outros, apoiamo-nos e é maravilhoso disfrutar desta família.»

[Sergey Hernandez foi eleito o MVP da final-four]

«Joguei uma final-four como jogador e disse antes desta que o mais importante é ter um grande guarda-redes. O Sergey foi incrível, acordou-nos em alguns momentos e foi inacreditável o que ele fez. O Gustavo teve alguns problemas no aquecimento, preferimos não arriscar. Mas temos os dois melhores guarda-redes que podíamos ter. Temos muito orgulho nos dois. Mas foi trabalho de toda a equipa. Defendemos muito bem e todos estão de parabéns.»