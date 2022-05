Sergey Hernandéz, MVP da final-four da Liga Europeia que o Benfica venceu, em declarações na zona mista após a conquista do troféu.

«Passam-me muitas emoções pela cabeça. Alegria, felicidade, orgulho. Muitas coisas. Muito orgulho destes adeptos e dos companheiros de equipa. Tenho muita sorte por estar aqui com eles.

[Sobre ser o MVP]

«Acho que o MVP foi toda a equipa. Os jogos de andebol são feitos com muitos jogadores e todos acrescentámos algo. Não há um, somos todos por igual. E depois os adeptos: eles é que são o caraças do MVP.»

[sobre o abraço ao Gustavo Capdeville, o outro guarda-redes do Benfica]

«O Gustavo… Já lhe disse muitas vezes. Recebeu-me como família e é como um irmão para mim. Tanto ele como a família dele. Adoro-o. E vamos querer sempre o melhor um para o outro, quer queiramos juntos, quer nos separemos. Terá sempre casa, onde quer que eu esteja.»

[sobre ganhar com um ambiente assim no no pavilhão]

«Acho que podem escrever isto: f***-se! [risos]. Nem nos meus melhores sonhos imaginava um pavilhão com um ambiente assim.»

[a quem dedica a vitória]

«Tem de ser à minha mãe, que é a verdadeira guerreira. E também ao meu pai, que está lá em cima a ver-me estará muito orgulhoso.»