Já apurado para os oitavos de final da Liga Europeia, o Benfica foi derrotado na visita aos húngaros do Ferencváros (33-31). Nesta terça-feira, na quinta jornada do Grupo E, as águias até alcançaram o intervalo em vantagem (14-13), mas sofreram a reviravolta na etapa complementar (20-17).

Ainda que o cubano Reinier Taboada tenha aplicado nove golos pelo Benfica, o trio Nagy (oito golos), Ancsin (oito) e Gyori (sete) edificaram o triunfo do Ferencváros.

Assim, o Benfica encaixa a segunda derrota e parte para a última jornada desta fase no segundo lugar do Grupo E, com seis pontos, sem hipóteses de alcançar os alemães do Melsungen. Segue-se a receção a este adversário, na terça-feira (19h45).