Ismael El Korchi, lateral esquerdo e central de 24 anos, é reforço da equipa de andebol do Benfica. O anúncio foi feito pelos encarnados, esta sexta-feira, através de um comunicado em que revelam que o jogador assinou um contrato válido até 2026

O jogador chega proveniente do Ciudad de Logroño, clube que representava há quatro temporadas.

Este é o terceiro reforço da equipa de andebol do Benfica para 2025/26, depois do guarda-redes brasileiro Rangel da Rosa e do lateral cubano Reinier Taboada.

«Gostaria de enviar um cumprimento aos adeptos. Seguramente, teremos muitas alegrias neste ano, Benfiquistas», afirmou o jogador aos canais oficiais do clube.