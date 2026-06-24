Joaquim Nazaré é o mais recente reforço para a equipa de andebol do Benfica.

O lateral-direito de 24 anos esteve seis anos na formação dos encarnados, entre 2013 e 2019, tendo conquistado um Campeonato Regional de Infantis e um Campeonato Nacional de Juvenis da 1.ª divisão.

«É uma sensação boa. Tinha o sonho de voltar a casa e realizou-se agora. Estou muito contente com isso. Vou dar o meu melhor em todos os jogos. Vamos tentar dar o espetáculo que o Benfica quer», afirma.

O lateral-direito de 24 anos regressou ao clube, após seis anos no estrangeiro. Durante esse período, passou por Ciudad Encantada (Espanha) e Skjern (Dinamarca). Em Portugal, além do clube da luz, jogou pelo V. Setúbal e Boa-Hora.

De recordar que, no último campeonato nacional, o Benfica terminou no terceiro lugar, com 41 pontos.

Veja aqui o vídeo de apresentação do Benfica: