Paulo Moreno deixou duras críticas à gestão e planeamento do andebol do Benfica.

Em declarações ao podcast «Benfica Independente», o antigo pivô das águias (agora ao serviço dos franceses do Chartres) abordou a forma como o clube «ataca» o mercado e os métodos utilizados pela administração e scouting para contratarem um jogador.

«Às vezes pensa-se que o investimento resolve tudo, mas a questão é que o Benfica investe mal. Houve alturas em que acho que o planeamento da época não foi bem feito, assim como o investimento. É triste dizer isto, mas muitas vezes eu pensava que o Benfica estava a contratar jogadores no Youtube», admitiu o atleta.

«Antes de se contratar um jogador tem de se investigar, ver jogos e perceber se é uma boa pessoa ou não. Depois falta liderança, o Benfica é um clube enorme, com condições ímpares. Tenho colegas que se vão embora e me dizem que o objetivo deles é voltar ao Benfica. O clube está-se a tornar um oásis, porque isto não pode ser só praia, discotecas e pensar no ordenado. Como é que toda a gente vê isto menos os senhores que mandam», acrescentou.

Formado no Benfica, Paulo Moreno esteve 18 temporadas de águia ao peito, sendo que pelo meio teve um empréstimo de uma temporada ao Al Arabi SC, do Qatar.

Veja aqui as declarações de Paulo Moreno: