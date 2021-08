André Almeida fez a antevisão da primeira mão com o PSV, para o playoff da Liga dos Campeões e considera que Benfica e a formação de Eindhoven «são duas equipas de qualidade e de futebol ofensivo» na Luz.

«Espero um bom jogo, dinâmico, bem disputado e com as duas equipas a quererem vencer», disse, antes de elogiar a concorrência que tem para a lateral-direita encarnada, à qual voltou no sábado, ao fim de dez meses de ausência, por lesão.

«Tenho visto um grande crescimento de toda a equipa. Não só do Diogo Gonçalves. Vejo o Gilberto também muito forte e a querer ajudar a equipa. É por isso que passa a minha função, para ajudar a equipa quando o mister desejar», considerou André Almeida.



Questionado sobre jogar com uma linha de três ou de quatro na defesa, o lateral do Benfica diz que apesar de ter estado parado quando essa mudança ocorreu, está preparado para o desafio.

«O Benfica já joga com três centrais desde a segunda metade da época passada. Não estava a treinar no campo, mas estava na sala com o mister», sublinhou Almeida.

Questionado sobre a pressão que a eliminatória impõe, o lateral-direito respondeu: «Eu acho que quem vem para o Benfica tem de estar sempre habituado. Aqui só se joga para vencer. Mas é uma pressão boa. É uma competição bonita e todos os jogadores querem estar nela.»

Assim, o camisola 34 mostra-se confiante. «Sabemos o trabalho que temos vindo a desenvolver. Também só temos vitórias até agora. Sabemos o trabalho que temos feito, mas também vemos qualidade do outro lado. É uma equipa forte, com bons jogadores, mas faremos tudo para vencer.»