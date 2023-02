308 jogos e 12 títulos depois, André Almeida disse adeus ao Benfica, numa cerimónia emotiva no relvado do Estádio da Luz, no sábado, antes do jogo com o Casa Pia.

Ora, o lateral-direito despediu-se também através de uma entrevista à BTV, na qual confessou que a maior mágoa que leva da experiência nos encarnados é a de não ter ganho a Liga Europa.

«Se calhar é a maior mágoa que levo, mas é difícil ganhar uma competição europeia. Infelizmente, não as conseguimos trazer para o museu, mas os benfiquistas viram os jogos, fomos uma equipa à Benfica, dominante, a querer ganhar», lembrou o internacional português, a propósito das derrotas nas finais de 2013 e 2014, ante Sevilha e Chelsea, respetivamente.

«Os benfiquistas recordam esses jogos pela forma como a equipa se bateu ao longo da competição. Em ambos os jogos senti que o Benfica ia ganhar, mas estou muito contente com o trajeto da equipa até às finais, porque foi bonito e com muita competência», acrescentou.

Em sentido contrário, André Almeida confessa que o título ganho no Estádio da Luz que o mais o marcou foi o campeonato de 2013/14, sob o comando de Jorge Jesus: «Todos [os títulos] tiveram um sabor especial, mas, não sei se foi por ser o meu primeiro título, esse acabou por ser muito marcante.»

«Todos tiveram sabor especial. O primeiro, o do 'tri', porque já nos davam como mortos e aquele clique dos adeptos, a puxarem por nós no 0-3 com o Sporting, catapultou-nos para uma época de excelência. E a reconquista. Provavelmente foi a minha melhor época individual. Tínhamos algum atraso e acabámos por fulminar alguns recordes de golos e de pontos», disse depois.

André Almeida, refira-se, rescindiu com o Benfica após uma ligação de 12 anos e é agora um jogador livre para assinar por outro clube. Esta época, o futebolista de 32 anos não foi utilizado por Roger Schmidt.