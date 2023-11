Eleito pelos sócios do Benfica para o Mural dos Campeões no Estádio da Luz, André Almeida recordou alguns dos melhores momentos que viveu de águia ao peito e apontou o título de tetracampeão como o maior marco que conseguiu pelos encarnados.

Contudo, há um momento em que a equipa esteve por baixo que ficou gravado na memória do antigo defesa-direito.

«O ambiente no estádio foi sempre incrível. O momento que mais me marca, a seguir ao do Tetra, para conhecer um pouco do que é o Estádio da Luz e da força que tem, acaba por ser um jogo em que estamos a perder 0-3 com o Sporting, e o estádio não nos deixa cair. Ficamos a 7 ou 8 pontos, e os Benfiquistas a gritar "Eu amo o Benfica". Se a Luz for sempre assim, não há quem nos segure», vincou, em declarações à BTV.

O internacional português revelou que «a preparação da mota do Eliseu» foi a «história mais gira» que viveu no balneário e confessou que o célebre golo marcado ao Portimonense, em setembro de 2017, foi fruto de uma tentativa de cruzamento.

«Normalmente, quando as pessoas falam comigo na rua, é o momento que mais perguntam. "Foi de propósito, ou foi sem querer?" A realidade é que, se eu jogar na esquerda, corto para dentro para cruzar com o pé direito na direção da baliza. Foi exatamente o que eu tentei fazer, cruzar na direção da baliza para haver um desvio ou alguém não tocar na bola e ela entrar sozinha. Por felicidade, a bola saiu demasiado alta. Neste caso, no ponto certo para dar 3 pontos ao Benfica. Por isso, sim, era um cruzamento, mas foi um grande golo», sublinhou.

André Almeida chegou ao Benfica em 2011, oriundo do Belenenses, e rescindiu com os encarnados no início deste ano.

O defesa-direito de 33 anos somou mais de 300 jogos com a camisola dos encarnados e conquistou 12 títulos: cinco campeonatos portugueses, duas Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e uma Supertaça.