O lateral-direito André Almeida foi o único jogador de campo não utilizado por Roger Schmidt no encontro de preparação diante do Girona, disputado esta sexta-feira na Suíça, que terminou com vitória do Benfica (4-2).

Segundo nota oficial dos encarnados, o futebolista de 31 anos, que integra o lote de 28 atletas que viajaram para terreno helvético, ficou de fora das opções do técnico germânico por estar a contas com uma amigdalite.

Note-se que também o guarda-redes Samuel Soares não foi a jogo, já que Helton Leite assumiu a baliza na primeira parte e Vlachodimos defendeu as redes das águias nos segundos 45 minutos.