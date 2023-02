André Almeida foi alvo de uma homenagem pelo Benfica, antes do jogo com o Casa Pia. O lateral-direito, que rescindiu com o clube da Luz nesta semana, subiu ao relvado da Luz, numa cerimónia preparada pelos encarnados.

O defesa foi aplaudido pelos adeptos, não segurou as lágrimas e foi cumprimentado por todos os companheiros à medida que percorria um corredor feito com os troféus que conquistou no Benfica, clube ao qual chegou em 2011, proveniente do Belenenses.

Almeida conquistou cinco campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal, uma Supertaça e quatro Taças da Liga.

O presidente do clube, Rui Costa, entregou uma camisola com o número 34 ao jogador.

Também Luisão, colega de longa data de Almeida, fez questão de o abraçar. Notório foi também o abraço de Rafa Silva, um dos jogadores mais próximos de André Almeida.

O lateral acabou mesmo a tirar a foto pré-jogo, com o onze inicial do Benfica.