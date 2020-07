Pizzi, Rafa e André Almeida negaram a existência de qualquer mal-estar com Bruno Lage, que abandonou recentemente o comando técnico do Benfica.

Os três jogadores da equipa encarnada recorreram ao Instagram para garantirem a amizade e o apreço que, garantem, sempre mantiveram com o ex-timoneiro das águias.

«Nem eu , nem o Rafa, nem o André ou qualquer outro jogador da equipa tinha ou teve qualquer desentendimento que seja com o Mister Bruno Lage. Vou voltar a repetir para ficar bem claro : NUNCA tive nem tivemos um desentendimento com o Mister nem quisemos meter em causa o trabalho realizado por ele. SEMPRE estivemos lado a lado nesta luta e SEMPRE nos respeitámos mutuamente, quer a ele quer a todas as pessoas do clube», escreveu Pizzi, que classificou de «lamentáveis» as publicações que surgiram sobre «eventuais comportamentos pouco profissionais de alguns jogadores do Benfica».

PizzI fez ainda referência aos registos que teve esta época sob o comando de Lage, com quem disse ter uma «ótima relação». «Aproveito também para reforçar a ótima relação que sempre tive com o Mister Bruno Lage e lembrar que foi com ele que atingi o meu melhor rendimento desde que estou no clube», frisou.

«Todos no Clube sabem o meu profissionalismo e a relação honesta e amiga que tenho com toda a gente e o Mister Bruno Lage não era excepção. Pelo contrário, foi com ele que atingi os melhores momentos aqui no SL Benfica e estarei eternamente grato», referiu também Rafa.

André Almeida saiu igualmente em defesa da honra. «Se há imagem que fui construindo ao longos destes últimos nove anos de águia ao peito foi a da abnegação, entrada total e compromisso com o Clube.» André Almeida, que é um dos capitães do Befica, lembrou que terminou a última época a jogar com a tíbia fraturada e recordou que ao durante o período de confinamento nunca deixou de trabalhar com afinco para regressar na melhor forma possível à competição. «A minha dedicação e trabalho com o staff do Benfica foi tão intenso que até durante a pandemia trabalhei diariamente no Seixal para recuperar das lesões e a minha própria forma física.»

E garantiu que, tal como Rafa e Pizzi, nunca teve problemas com o ex-treinador do Benfica. «Eu e os meus colegas manifestámos interna e publicamente o apreço pelo Mister Bruno Lage e pelo seu trabalho e estou certo que ele sentirá o mesmo. Dito isto, posso aceitar que se critiquem as minhas exibições e rendimento, que se questione a minha qualidade enquanto jogador, mas não aceito que se ponha em causa o meu profissionalismo, caráter, dedicação e compromisso com o Clube, todas as equipas técnicas e staff», concluiu André Almeida.

Em comunicado, o Benfica também negou a existência de divergências entre os três jogadores e Bruno Lage.