O treinador do Benfica, Roger Schmidt, não considera que André Almeida seja carta fora do baralho nos encarnados, mas assume que o internacional português parte atrás de Gilberto e Alexander Bah na posição de lateral-direito.

Sem qualquer minuto disputado em 2022/23 e maioritariamente fora da convocatória, o jogador de 32 anos poderá estar na porta de saída da Luz.

«Todos os jogadores são opção para mim, ele está no plantel mas claro que tenho de tomar decisões e tenho de escolher a equipa titular. Gilberto está muito bem, era titular no início da época, esteve no banco algumas vezes porque o Bah estava muito bem. O Gilberto, neste momento, é o suplente do Bah. André Almeida também pode jogar nessa posição e amanhã vou fazer algumas decisões. No mercado inverno, nunca sabes o que acontece, podem acontecer alguns ajustes. Não vão haver grandes mudanças, mas também depende da vontade dos jogadores», explicou Schmidt na conferência de imprensa desta sexta-feira.

No sábado, o Benfica recebe o Penafiel, da II Liga, em jogo da segunda jornada da Taça da Liga.