André Horta, médio do Almería, recordou o momento em que regressou ao Benfica, em 2016, após uma época de destaque no Vitória de Setúbal.

«Antes de ir pensei: “Eu vou para o Benfica fazer o quê?”», começou por dizer o jogador de 29 anos, no mais recente episódio do podcast Final Cut, que estreia às 21h30 desta segunda-feira.

«Eu queria continuar a jogar muitos jogos, como tinha jogado no Vitória. (…) Uma equipa que é tricampeã, onde é que precisa de um miúdo de 19 anos do Vitória de Setúbal?. (…) Sou muito da opinião que o Benfica tem de ter os melhores», acrescentou.

«Tinha três sonhos no futebol: jogar pelo Benfica, marcar pelo Benfica e ser campeão pelo Benfica», afirmou ainda o médio luso.

André Horta recordou também uma mensagem que guarda de Ruben Amorim quando se mudou para a Grécia, onde viveu um dos melhores momentos da carreira. «A primeira mensagem que recebi quando saí para o Olympiakos foi do Ruben Amorim. Nem estava à espera. Mandou-me os parabéns e a desejar boa sorte.»

André Horta está no Almería por empréstimo do Sp. Braga. Esta época, o médio soma 11 jogos.