André Silva, jogador do Vitória de Guimarães, em declarações à BTV após a derrota por 5-1 com o Benfica, na 25.ª jornada da Liga 2022/23, no Estádio da Luz:

«Sabemos que é difícil jogar aqui, mas tenho muito orgulho na equipa. Viemos para jogar, disputar e defender o clube. Agradecer aos adeptos que vieram, estão sempre connosco em todo o lado e isso fica marcado no coração. Fomos felizes na jogada do golo, na execução, com um bom passe e finalização. Procurámos isso o jogo inteiro. O que foi dito ao intervalo é que era para continuar a pressionar o Benfica, porque o Vitoria não veio para se esconder, veio para disputar [o jogo]. Luta pela Europa? Sabemos o clube que representamos, vimos de dois resultados negativos, mas vamos continuar a trabalhar para dar resposta já no jogo com o Paços.