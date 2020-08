Há dez anos, o FC Porto conquistou a Supertaça sob o comando de André Villas-Boas. O técnico recordou nas redes sociais a conquista daquele que foi o seu primeiro título de forma invulgar.

«O grito de revolta que tínhamos de dar. Faz hoje dez anos e o sabor da primeira vitória e do primeiro troféu remanesce na minha memória. Uma alegria intensa um respiro profundo para uma noite cheia de portismo. Foi o início de um ano memorável rico em sentimento, único em vitórias», escreveu o agora treinador do Marselha no Instagram, onde partilhou também o plano detalhado da preparação preparou do jogo.

Desde a equipa inicial, movimentações com e sem bola, como criar oportunidades, substituições predefinidas até à palestra pré-jogo. Tudo preparado ao detalhe, e agora divulgado pelo português.

O plano acabou por ser bem-sucedido, e o FC Porto levantou o troféu, depois de vencer o Benfica por 2-0, com golos de Rolando e Falcao.

Ao serviço dos Dragões, Villas Boas venceu, além dessa Supertaça, um Campeonato, uma Taça de Portugal e uma Liga Europa, tudo isto numa única temporada, 2011/2012.

Veja tudo nas imagens publicadas abaixo: