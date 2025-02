Andrea Belotti foi oficializado como reforço do Benfica e, nas primeiras declarações aos meios de comunicação dos encarnados, garantiu que chega à Luz para conquistar títulos.

«Espero viver um grande final de temporada. Há muitos jogos, há troféus para trazer para casa. Espero viver um ótimo ano, daqueles que um dia vou relembrar da melhor maneira», disse o avançado italiano à BTV.

O jogador de 31 anos vem emprestado pelo Como 1907 e destaca que pode sair a ganhar com o estilo de jogo do Benfica.

«O Benfica é uma equipa que ataca muito. E isso poderá facilitar a minha tarefa de estar em posição para marcar golos. O Benfica é um clube que quer ganhar tudo e entra em todos os jogos para ganhar. Por isso, a decisão de vir para cá tem tudo para ser a melhor para mim», frisou.

«Tenho experiência na seleção e em grandes clubes, e isso fez-me crescer. Posso dizer que estou pronto para contribuir para um clube tão importante como o Benfica», afirmou ainda.

Belotti também confessou que está ansioso por pisar o relvado da Luz. «Sim, mal posso esperar. Já joguei aqui, há algum tempo, num particular. Mas poder jogar em casa com estes adeptos do meu lado será uma emoção muito maior.»

Por fim, «Il Gallo» deixou uma mensagem aos adeptos do Benfica.

«Prometo que vou dar tudo de mim. Vou fazer tudo para sermos felizes juntos. Para dar-vos muitas alegrias e para celebrarmos muitos troféus juntos», concluiu.

Belotti vai vestir a camisola 19 das águias. Na primeira metade da época, marcou dois golos em 19 jogos.