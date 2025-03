Andrea Belloti chegou a Portugal, ao Benfica, no último mercado de inverno, vindo do Como por empréstimo, e parece sentir saudades do país-natal.

Com a pausa no campeonato, o avançado aproveitou o momento (já que Belotti não foi convocado para a seleção italiana) para cozinharem juntos um rigatoni alla carbonara.

O momento foi registado pela mulher que decidiu partilhar nas redes sociais. «Não parecemos muito convincentes, mas garanto-vos que somos cinturões negros em carbonara», escreveu Giorgia Duro, companheira do jogador, nas redes sociais.