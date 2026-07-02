O antigo futebolista grego Andreas Samaris, que jogou no Benfica, está prestes a regressar aos encarnados, agora como treinador na formação, no escalão sub-15. A informação, inicialmente avançada esta quinta-feira na imprensa desportiva grega, foi confirmada pelo Maisfutebol.

Samaris, de 37 anos, vai iniciar um novo percurso no futebol, agora como técnico, depois de ter terminado a carreira de futebolista profissional em 2023, no Coritiba.

O antigo médio, que representou o Benfica de 2014 a 2021, vai ingressar no comando técnico de uma equipa que procura recuperar o título nacional de iniciados, ganho pelo FC Porto em 2025/26, época em que o Benfica ficou no quarto lugar da fase de apuramento de campeão.

Os dragões colocaram ponto final ao “tri” do Benfica entre 2022/23 e 2024/25, impedindo que as águias fizessem a melhor sequência de títulos nacionais de um só clube no escalão de iniciados este século.

Esta é a terceira passagem profissional de Samaris em Portugal, onde jogou no Rio Ave, em 2022/23. Como atleta, também representou, no país natal, Panachaiki, Panionios e Olympiakos, além do Fortuna Sittard (Países Baixos).

Como médio do Benfica, Samaris fez parte de quatro títulos na Liga, duas Taças da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

João Faria Rodrigues, que treinava os sub-15, prepara-se para abraçar os sub-17 do Benfica em 2026/27.

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