Andreas Samaris está de volta ao Benfica, desta vez enquanto treinador dos Sub-16 (Juvenis B). Os encarnados anunciaram, este domingo, os treinadores que vão estar à frente dos escalões de formação e a principal novidade é o antigo internacional grego, tal como o Maisfutebol já tinha antecipado.

Em nota oficial, as águias destacam que Samaris passou sete épocas na Luz enquanto jogador e conquistou oito títulos.

«Encerrou a carreira de jogador profissional de futebol em 2023 e apostou na formação de treinador, sendo atualmente detentor da Licença UEFA B. Este é o primeiro desafio enquanto técnico, ao comando de um escalão que disputa a 2.ª Divisão Nacional de Sub-17, competição que o Benfica venceu na época transata e em 2023/24. Trata-se de uma nova etapa profissional para um nome muito acarinhado pelo universo benfiquista», referem os encarnados.

De resto, o Benfica confirmou ainda que Nélson Veríssimo vai para a sexta temporada ao leme da equipa B, a quarta consecutiva. Já Vítor Vinha, mantém-se como treinador dos sub-23 pela terceira época seguida e irá continuar a comandar a equipa que vai competir na Youth League. Luís Araújo, por sua vez, inicia a sétima época à frente dos sub-19.

Já João Faria Rodrigues, que estava nos Sub-15 (Iniciados A), é o novo treinador dos sub-17 (Juvenis A). Rui Silva, que estava no escalão Sub-16, passa a liderar os Sub-15 (Iniciados A), enquanto João Tudela dará continuidade ao trabalho nos Sub-14.