Melhor marcador no campeonato da Dinamarca, Andreas Schjlederup é alvo do Benfica. Com apenas 18 anos, o jovem norueguês também despertou o interesse do clube da Luz, sabe o Maisfutebol, tal como sucedeu com vários outros clubes europeus. O rapaz, para já, encanta a Dinamarca, enquanto na Luz se tenta arranjar modo de simplificar uma negociação difícil e complexa.

Numa altura em que o negócio ainda está longe de estar feito, é preciso perceber o que leva o Benfica, e não só, a estar interessado em Schjelderup.

Na Luz, acredita-se que a versatilidade do norueguês é uma característica que trará qualidade ao meio-campo ofensivo da equipa de Roger Schmidt. Alguém que desequilibre como o fazem Rafa ou David Neres.

Schjelderup é um jogador que se destaca pela rapidez nas ações, com drible e, com 10 golos em 17 jogos pelo Nordsjaelland no campeonato, alguém com boa capacidade de finalização.

Formado no Bodo/Glimt da Noruega, Schjlederup mudou-se para a Dinamarca em 2020 e é no clube que mostrou ao mundo Mohammed Kudus, hoje no Ajax, que tem desenvolvido o seu futebol. Os números desta temporada aumentaram o interesse no jovem norueguês, que atua preferencialmente no lado esquerdo, apesar de jogar com o pé direito.