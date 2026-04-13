Andreas Schjelderup esteve na porta de saída do Benfica no mercado de janeiro, mas foi aí que José Mourinho o segurou no plantel, sobretudo depois da grande exibição diante do Real Madrid. O treinador do Benfica já assumiu que «não gostava nada» do Schjelderup que encontrou quando chegou aos encarnados, mas agora não podia estar mais satisfeito com o norueguês, peça-chave no onze das águias.

Com o golo na vitória sobre o Nacional (2-0) este domingo, Schjelderup já chegou à melhor época no Benfica em termos de participação em golos. Em 2025/26, o jovem de 21 anos leva 13 participações em golo (oito golos e cinco assistências), enquanto na época passada se ficou pelas 12 (cinco golos e sete assistências).

Mas, onde é que se deu o clique com Schjelderup? Mourinho chegou mesmo a admitir que não tem muitos jogadores «gulosos» no plantel e a seca de golos de Vangelis Pavlidis não veio ajudar em nada. No entanto, nos últimos três meses tem sido Schjelderup o único jogador capaz de disfarçar a falta de poder de fogo na equipa.

Depois de uma época apagada, Lage apostou nele. Já Mourinho, foi difícil de convencer

Um dado que demonstra bem a evolução de Schjelderup esta época, é que já leva muitos mais minutos do que na temporada passada. Em 2024/25, o norueguês somou 1.519 minutos, contra 2.194 na atual temporada.

Com Bruno Lage no comando do Benfica, Schjelderup viveu um ano difícil na Luz, ele que até vinha de um empréstimo bem-sucedido ao Nordsjaelland. Em 2024/25, só foi titular em 16 de 40 jogos. O curioso é que o extremo foi mais vezes titular na Liga dos Campeões (seis) do que na Liga (três).

Já na presente temporada, nos dez jogos em que Lage esteve no banco das águias, o técnico setubalense demonstrou confiança nas suas capacidades. Lage lançou-o a titular em sete jogos e só não o utilizou em dois.

Com a chegada de Mourinho em setembro, aumentaram os obstáculos para Schjelderup. Nos 40 jogos com o «special one» no Benfica, o jovem atacante participou em 30 (18 vezes a titular e 12 como suplente utilizado). Houve um período em que pareceu arredado das escolhas de Mourinho, entre 5 de outubro e 7 de janeiro, quando, em 19 jogos possíveis, não foi sequer utilizado em dez e foi titular em apenas dois (na Taça da Liga e na Taça de Portugal).

Andreas Schjelderup no FC Porto-Benfica, da Taça (Estela Silva/Lusa)

E, no Dragão, tudo mudou

O grande ponto de viragem na época para Schjelderup aconteceu a 14 de janeiro, no Estádio do Dragão. Com apenas 16 minutos em campo, o norueguês correspondeu às expectativas de Mourinho e ofereceu um golo de bandeja a Pavlidis – que acabou por falhar em cima da linha de golo, não evitando a eliminação dos encarnados nos quartos de final da Taça de Portugal.

Contando com esse jogo, Schjelderup já leva 17 partidas consecutivas a jogar e nas últimas 13 foi sempre titular. De resto, o último trimestre tem marcado a evolução do norueguês, que neste período marcou seis golos e deu duas assistências. Antes desta subida de rendimento, Schjelderup somava dois golos e três assistências, sendo que, desses números, só uma das assistências não foi no mês de agosto (foi na vitória na Madeira, a 29 de novembro).

Contas feitas, Schjelderup foi titular em 23 de 50 jogos possíveis com Lage, ao passo que Mourinho o lançou no onze em 18 de 40 jogos possíveis. E é seguro dizer que o internacional norueguês nunca se sentiu tão importante na Luz como agora.

Se, na época passada, era sobretudo suplente com Lage, até começou 2025/26 a titular, mas com rendimento oscilante. Mourinho chegou em setembro, apostou nele a partir do banco alguns jogos e, entre novembro e início de janeiro, Schjelderup eclipsou-se. Após o jogo na Taça, no Dragão, pegou de estaca, começou a ser mais consistente e a produzir números como ainda não tinha feito – e daí se explica que, depois de três meses, passou de ser associado ao Club Brugge para ser colocado como um dos alvos do Barcelona no verão.