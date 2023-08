O pai do futebolista do Benfica, Andreas Schjelderup, confirmou que o filho está à procura de outras oportunidades na carreira, abrindo a porta à saída da Luz, sobretudo depois de terem chegado ao clube jogadores como o argentino Di María e o português Gonçalo Guedes (este ainda em negociações para prosseguir em 2023/24).

«Quando o presidente do clube decide trazer um novo campeão mundial, a lenda Di María, além de Gonçalo Guedes, as condições mudam completamente. Isso também faz parte do mundo do futebol. Não há garantias no futebol. Mas, quando não há espaço para um tempo regular de jogo, num nível que ele demonstrou através do seu treino, então não há outra saída senão levar a experiência consigo e seguir em frente», disse Jorn-Tommy Schjelderup, em declarações ao jornal norueguês VG.

«Com uma reviravolta surpreendente, com dois novos jogadores nas posições que o Andreas ocupa, comunicou ao Benfica que pretende considerar outros clubes. Depois de uma reunião com o Benfica e de uma reunião com o agente e com o clube, fica acertado que o desejo do Andreas foi concretizado», prosseguiu, dizendo que o Benfica prometeu cooperar com a situação.

«Eu realmente espero que eles cumpram esta promessa em particular», afirmou.

O pai do atacante de 19 anos confirmou também que o atleta passou a ser representado pela agente Rafaela Pimenta, que trabalha, entre outros, com Erling Haaland e Paul Pogba.

«O Andreas desejava que eu assumisse uma função temporária. Aguardava negociações com agentes selecionados, antes de fazer a sua escolha final. Apresentei alguns que o próprio Andreas também conheceu e fez a sua escolha depois do fim da época 2022/23», explicou.