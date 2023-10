Contratado em janeiro pelo Benfica, Andreas Schjelderup regressou ao Nordsjaelland no último verão, desta vez por empréstimo dos encarnados, onde espera voltar para assumir maior protagonismo.

«Sinto que me tornei muito melhor em diversas áreas. Cresci mentalmente e desenvolvi-me em tudo. Sei que sou um jogador melhor do que era quando deixei o clube», disse o jovem norueguês em entrevista à NRK.

«Já sentei muito no banco, mas estive no Benfica, um dos maiores clubes do mundo. Aprendi muito. Neste momento estou focado em estar aqui e fazer uma boa temporada, e depois voltar ao Benfica e espero passar bons momentos lá», acrescentou.

O treinador do Nordsjælland, Johannes Thorup, considerou que os meses que Schjelderup passou na Luz foram importantes, apesar da pouca utilização com Roger Schmidt.

«Acho que ele descobriu como é o próximo nível, qual é o próximo passo, como eles treinam, como uma equipa dessas é gerida. Ele precisava de nós para voltar a funcionar. Mas é um jogador de tamanha qualidade que é apenas uma questão de tempo até que possamos ver isso mesmo», frisou.

«Estou convencido de que ele jogará num nível muito, talvez no maior palco possível. Ele tem de fazer a escolha certa no que diz respeito aos clubes e ao tempo de jogo, mas estou convencido de que isso acontecerá», disse ainda.

Desde que voltou à Dinamarca, o extremo de 19 anos somou sete jogos.