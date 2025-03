Andreas Schjelderup ainda não conseguiu conquistar um lugar no plantel do Benfica e recentemente publicou uma fotografia enigmática acompanhada por duas ampulhetas.

Esta publicação foi feita após o jogo com o Rio Ave (3-2), no qual o jogador permaneceu no banco do suplentes. No entanto, a fotografia em si era contra o Barcelona, num jogo em que foi titular pelo Benfica.

Ora, a fotografia gerou alguma controvérsia no universo futebolístico, indicando um possível desagrado do jovem norueguês, mas o extremo do Benfica já veio afastar qualquer polémica.

«Eu realmente só estava a pensar na seleção. Consegui ser chamado no verão e foi muito bom. Agora há jogos que contam e está a ser disputada a qualificação para o Mundial», começou por dizer à TV 2 Sport.

«Foi realmente uma ampulheta para a seleção. Vi que isso criou um pouco de polémica nos media portugueses, mas não teve nada a ver com o Benfica», garantiu o jogador de 20 anos.

Por fim, Schjelderup, que se prepara para a segunda internacionalização, confessou que tem de ter mais cuidado com o que publica nas redes sociais: «Agora percebo que as pessoas possam ter pensado o contrário».

Esta temporada, o extremo do Benfica já fez um total de 26 jogos, três golos e quatro assistências.

Veja a publicação de Schjelderup: