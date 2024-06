Depois de uma época emprestado ao Nordsjaelland e a viver um «final de época absolutamente maravilhoso», Andreas Schjelderup já se juntou aos pupilos de Stale Solbakken na seleção norueguesa.

Em declarações ao jornal VG, o avançado de 20 anos confessou estar «ansioso» por voltar ao Benfica e que manteve contacto com Rui Pedro Braz.

«Falei muito com o diretor desportivo do Benfica... depois de quase todos os jogos. O plano é regressar e jogar no Benfica. Estou ansioso por isso. Ainda não falei com Schmidt, mas o plano é conversarmos nas férias. Depois veremos o que acontecerá. No meu caso, tenho falado com o diretor desportivo. As conversas com ele têm sido boas. Estou ansioso pelo caminho que tenho pela frente», começou por referir.

Numa época em que fez 38 jogos, 10 golos e tantas assistências, Schjelderup admitiu que o início foi «difícil», mas que agora tornou-se algo «maravilhoso».

«Mantive-me sempre concentrado e fiz o mesmo que tenho feito desde pequeno. As coisas aconteceram naturalmente. Depois fui na onda, passei bons momentos. O final está a ser absolutamente maravilhoso», concluiu.