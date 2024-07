Andreas Schjelderup, em declarações à BTV, antes do início do jogo entre o Benfica e o Feyenoord, a contar para a Eusébio Cup:

«Vai ser um jogo muito intenso porque o Feyenoord é uma excelente equipa, mas espero que o Benfica consiga ganhar o encontro. Acho que a forma como Roger Schmidt joga é a melhor que existe, no geral é um futebol muito bonito e o nosso objetivo é marcar muitos golos. Estou-me a sentir melhor a cada dia que passa, os médicos são muito profissionais e a equipa também tem ajudado muito. Quero agradecer aos adeptos pelo apoio que me têm dado e à equipa também, são os melhores adeptos do mundo».