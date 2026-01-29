Andreas Schjelderup marcou dois golos e foi eleito pela UEFA o homem do jogo na vitória do Benfica sobre o Real Madrid (4-2).

O extremo norueguês fez questão de assinalar o feito nas redes sociais e colocou uma fotografia com o prémio no Instagram, ao lado de outra, quando ainda era um pequeno rapaz cheio de sonhos. «Sonha sempre em grande», escreveu.

Recorde-se que Schjelderup tem sido associado a uma possível saída do Benfica neste mercado e o Club Brugge aparece como eventual destino para o jogador de 21 anos.