Benfica
Há 31 min
Schjelderup mostra-se como nunca o viu: «Sonha sempre em grande»
Extremo do Benfica foi eleito homem do jogo e recordou a altura em que tudo não passava de um sonho
Extremo do Benfica foi eleito homem do jogo e recordou a altura em que tudo não passava de um sonho
Andreas Schjelderup marcou dois golos e foi eleito pela UEFA o homem do jogo na vitória do Benfica sobre o Real Madrid (4-2).
O extremo norueguês fez questão de assinalar o feito nas redes sociais e colocou uma fotografia com o prémio no Instagram, ao lado de outra, quando ainda era um pequeno rapaz cheio de sonhos. «Sonha sempre em grande», escreveu.
Recorde-se que Schjelderup tem sido associado a uma possível saída do Benfica neste mercado e o Club Brugge aparece como eventual destino para o jogador de 21 anos.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS