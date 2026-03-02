José Mourinho deixou elogios à evolução de Andreas Schjelderup, sobretudo o compromisso defensivo do norueguês. O treinador do Benfica garantiu que tem muita «confiança» no extremo, assumiu que Prestianni não fez uma boa exibição em Barcelos e mostrou-se agradado por ter uma semana para Lukebakio aumentar os índices físicos.

Substituição de Prestianni antes de Schjelderup

«Foi uma questão de análise do jogo, nem feeling nem pressentimento. O Luca [Prestianni] não esteve mal, mas não foi Luca. O Andreas estava a criar bastantes dificuldades ao lateral daquele lado e quis meter o Lukebakio, que se sente mais confortável à direita. O Schjelderup apanha cartão amarelo e nós em vantagem, o Gil a fazer substituições para a frente, nós com a equipa bastante ofensiva e muita gente cansada. Meti o Bah a fechar o flanco direito, onde eles são muito fortes. Nesse momento, passou o Lukebakio para a esquerda, onde não se sente muito confortável, mas o jogo pedia isso.»

Lukebakio à procura de ritmo para o Clássico

«É uma semana de trabalho que não temos tido, mas semana boa de trabalho, amanhã não treinamos, mas depois temos três bons dias para trabalhar.»

Diferença deste Schjelderup para o da primeira metade época

«É melhor hoje do que há uns meses. Uma coisa importante num jogador é sentir que o treinador gosta dele, pela autoestima e confiança. Ele sabe que eu gosto muito deste Schjelderup e sabe que não gostava nada do Schjelderup que vim encontrar. Mudou muita coisa, do ponto de vista defensivo tem uma noção importante de como defender à zona, defende bem, mesmo não sendo agressivo e defensivo, mas transformou-se num jogador com bons conceitos táticos. No lado oposto, temos alas, laterais com muita profundidade e do lado esquerdo, o Dahl, teve uma boa evolução, mas, quando ele começa a jogar, o Dahl ainda tinha reduzida participação ofensiva, e a fluência do jogo é sempre por ele [Schjelderup] na esquerda. Sente-se importante e sentir que o treinador gosta dele é importante para ele. Sentir que o treinador gosta e tem confiança nele melhorou a sua postura.»