Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup foram chamados mais uma vez à titularidade na equipa B do Benfica e foram protagonistas da melhor ocasião de golo dos encarnados na primeira parte do encontro da 20.ª jornada da II Liga, em casa do Estrela da Amadora.

Aos 35 minutos, o avançado dinamarquês sofreu falta de Sebastian Guzmán dentro da área e o norueguês encarregou-se de bater o penálti, isto depois de Gerson Sousa lhe dar a bola para as mãos.

O jovem extremo de 18 anos fez a «paradinha», enganou Bruno Brígido, mas atirou ao poste. No fim, não conseguiu esconder a frustração.

Ora veja: