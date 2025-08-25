Benfica: Andreia Norton vai ser operada e falha o resto da temporada
Internacional portuguesa sofreu lesão no joelho direito
O Benfica atualizou esta segunda-feira o estado clínico de Andreia Norton e confirmou que a internacional portuguesa vai ser operada ao joelho direito.
«O Sport Lisboa e Benfica informa que Andreia Norton vai ser submetida a cirurgia a lesão condral do joelho direito e a revisão de ligamentoplastia do ligamento cruzado anterior», pode ler-se no comunicado.
No seguimento, o clube referiu ainda que a avançada de 25 anos não deverá voltar aos relvados na presente temporada.
«A futebolista internacional portuguesa deve ficar inapta para as opções da equipa pentacampeã nacional por um período alargado de tempo, sendo muito provável que não venha a ser utilizada em 2025/26».
Norton, de 28 anos, está na quarta temporada ao serviço das encarnadas e é uma ausência de peso na equipa de Ivan Baptista.