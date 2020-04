Petit foi ausência de vulto do Benfica no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de 2005/2006, em Liverpool, fruto de uma lesão contraída no treino de véspera, num exercício «rasgadinho». Assim o recordou Simão Sabrosa, esta segunda-feira, em alusão ao ‘meiinho’ feito na preparação.

«O Petit lesionou-se no ‘meiinho’. Começámos aquele treino de adaptação, fizemos o ‘meiinho’, o Koeman [então treinador] também gostava de participar», começou por recordar o autor do primeiro golo no duelo de Anfield, em conversa com Ricardo Rocha, nas redes sociais do Benfica.

O antigo defesa português apelidou de «rasgadinhos» esses momentos do treino no clube e Simão completou, em alusão ao momento que tramou Petit. «Eram rasgadinhos. O Petit, por ser rasgadinho, rasgou-se», atirou, sobre a lesão muscular sofrida pelo atual técnico do Belenenses SAD.

Simão lembrou ainda os «20 minutos iniciais» de «sufoco» na casa do Liverpool, após a vitória do Benfica por 1-0 no Estádio da Luz, considerando que a partir do seu golo, «foi mais fácil jogar.» «Claro que é sempre difícil jogar contra o Liverpool, o 11 inicial era assustador, no campeonato não estávamos a fazer uma época tão boa, mas a nível internacional estávamos bem», lembrou.

O Benfica venceu o Liverpool por 2-0 em Inglaterra e carimbou, a 8 de março de 2006, a passagem aos quartos de final da prova, fase na qual seria eliminado pelo Barcelona.