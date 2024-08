A lesão que Ángel Di María sofreu no treino desta sexta-feira vai obrigar o avançado argentino a parar até um mês, sabe o Maisfutebol.

O jogador de 36 anos sofreu uma entorse no tornozelo na sessão que decorreu no Seixal e juntou-se a Benjamín Rollheiser e Andreas Schjelderup no boletim clínico nos encarnados.

Di María, que somou 18 minutos na primeira jornada, vai falhar a receção ao Casa Pia, este sábado, mas Renato Sanches foi convocado por Roger Schmidt pela primeira vez.

O médio internacional português tinha falhado a visita ao Famalicão por estar a trabalhar há pouco tempo com a equipa, porém, o técnico alemão decidiu chamá-lo para o encontro no Estádio da Luz.

O Benfica recebe o Casa Pia a partir das 20h30, na segunda jornada da Liga.