Ángel Di María deu um olhar sobre o próximo jogo do Benfica, frente ao Real Madrid, a contar para a Liga dos Campeões. Em entrevista ao AS, o extremo de 37 anos falou ainda de Mourinho e comparou Ronaldo com Messi.

No que toca ao jogo desta quarta-feira, em que dois antigos clubes do argentino enfrentam-se, Di María confessou que não consegue escolher um lado para torcer.

«Desta vez, fico no meio (risos). O Real Madrid está quase classificado e o Benfica está em uma situação mais complicada, mas não consigo me decidir. Fui muito feliz nos dois lugares e não consigo escolher. Que seja a vontade de Deus», atirou.

O agora jogador do Rosario Central deixou também elogios José Mourinho, técnico do Benfica. Di María recordou a chegada ao Real Madrid, na altura orientado por Mourinho.

«Mourinho é o número um, muito à frente dos outros, como pessoa e como treinador, pelo que oferece ao jogador, à equipa e ao clube. Ele deu-me tudo e serei eternamente grato a ele. Ele defendeu-me para que eu fosse para o Real Madrid depois de um Mundial em 2010 que não foi bom em termos de desempenho pessoal, e ele apoiou-me para que eu estivesse ao seu lado», confessou.

Houve ainda tempo para a típica discussão entre Ronaldo e Messi. O argentino coloca Messi à frente, mas refere que há um fator em que o português é o «numero um».

«Em termos de profissionalismo, Cris é de longe o número um. A sua forma de trabalhar, de se manter, de tentar sempre ser o melhor. Mas Messi demonstrava que tinha um dom que Deus lhe deu para ser o melhor», referiu.

Di María partilhou, ainda, que pretende ser treinador quando terminar a carreira de jogador. Uma nova fase que pretende fazer com Leandro Paredes, que atua no Boca Juniors.

«Com certeza que sim. Quando me reformar, vou dedicar-me a formar-me e esperar que ele (Paredes) se reforme, pois ele ainda tem mais alguns anos do que eu. Vou com calma», concluiu.