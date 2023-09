Apesar dos 35 anos, Angel Di María só foi substituído antes dos 90 minutos em duas ocasiões no campeonato: na ronda inaugural, no Bessa, o internacional argentino quando o Benfica ficou em inferioridade numérica e, na última jornada, também foi para o banco antes do apito final. Pelo meio, teve jogos com a seleção.

Ainda assim, Roger Schmidt afastou qualquer cenário de preocupação com a condição física do avançado.

«Substitui-o no sábado para ele estar mais descansado para amanhã [quarta-feira]. O Angel está no top da condição física, teve uma pré-época muito boa, é muito profissional, está habituado a jogar muitos jogos mesmo depois das paragens das seleções. Esteve muito bem no sábado depois de jogar na Bolívia, voltou e fez uma grande viagem, mas enquanto eu o vir num bom nível físico, vou deixá-lo em campo. Está em boa forma, para ele não é problema, porque está há 17 anos no futebol profissional. Temos de ver o momento certo para cuidar dos jogadores que estão a jogar muito, mas amanhã é Liga dos Campeões», sublinhou o técnico germânico na antevisão ao Benfica-Salzburgo.