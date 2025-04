O futebolista do Benfica, Ángel Di María, reagiu ao início da noite desta sexta-feira à associação do seu nome na investigação em Itália sobre apostas ilegais, no caso do argentino por jogar póquer em plataformas não legalizadas.

«Quero deixar bem claro que nunca efetuei qualquer tipo de aposta ilegal», referiu Di María, numa curta declaração enviada ao Maisfutebol.

Ora, o nome do argentino surgiu numa lista de 20 nomes partilhada pelo jornal Corriere della Sera, sobre uma investigação do Ministério Público que afirmava que vários jogadores que passaram por Itália, no período entre 2021 e 2023, participaram em jogos não autorizados pela Agência das Alfândegas e dos Monopólios, em especial em jogos de póquer online, nos quais os organizadores criavam «salas fechadas». Na altura, Di María era atleta da Juventus, em 2022/23.

Segundo apurou o nosso jornal, o Benfica já manifestou a Di María todo o seu apoio pessoal e legal, estando ao lado do atleta na defesa do seu nome.

A mesma investigação indica que os pagamentos eram realizados à casa de apostas através de uma relojoaria, onde 'compravam' relógios Rolex. A multa prevista para este caso será de apenas 250 euros, mas a Federação Italiana de Futebol por querer sancionar os jogadores a nível disciplinar.

A lista é completada com os Alessandro Florenzi (Milan), Nicolò Zaniolo (ex-Roma), Mattia Perin (Juventus), Weston McKennie (Juventus), Leandro Paredes (Roma), Raoul Bellanova (ex-Empoli), Samuele Ricci (Torino), Cristian Buonaiuto (ex-Cremonese), Matteo Cancellieri (ex-Lazio e Empoli), Junior Firpo (Leeds United), o tenista Matteo Gigante e mais dez suspeitos que não são atletas.