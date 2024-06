Concentrado com a seleção da Argentina para a Copa América, Ángel Di María ainda tem o futuro indefinido.

O treinador do Inter Miami, Tata Martino, assumiu que gostava de contar com o avançado, mas não acredita que a contratação chegue a bom porto, isto devido à regra que só permite que cada equipa da MLS tenha três jogadores acima do seu teto salarial.

«Quanto a Di María, falaram-me dessa possibilidade apenas por alto. Hoje, não consigo imaginar... Os lugares que imagino para onde o Ángel pudesse vir estão ocupados. Não temos lugar no "Designater Player" e não vejo por aí», admitiu, em entrevista à TyC Sports, embora não tenha fechado totalmente a porta à contratação.

«Talvez ele venha noutra categoria, porque também tem um salário importante», acrescentou o treinador de Lionel Messi, Jordi Alba, Luis Suárez e Sergio Busquets.

Di María, recorde-se, termina contrato com o Benfica neste mês de junho.