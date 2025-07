O extremo argelino Anis Hadj-Moussa, alvo do Benfica neste verão, foi titular no Feyenoord no primeiro de dois jogos de preparação da equipa neerlandesa este sábado, que terminou com derrota ante o Nice, por 2-1, em Grödig, Áustria, na Untersberg-Arena.

Moussa, de 23 anos, foi uma das escolhas iniciais do treinador Robin van Persie para defrontar o Nice… que é o adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, tendo feito o golo dos neerlandeses, na primeira parte, no caso o 1-1 no marcador.

Antes, Jonathan Clauss abriu o marcador para o Nice, que fez o 2-1 já na segunda parte, num autogolo de Ramiz Zerrouki.

O golo de Moussa:

O português Gonçalo Borges começou suplente neste jogo, tendo entrado ao minuto 62 para a saída de Moussa, num dia em que o Feyenoord também joga ante o FC Liefering, a partir das 14h30.

Conforme noticiou o Maisfutebol, o Benfica trabalhou em solo neerlandês para o ataque final nas negociações com o Feyenoord pelo extremo argelino. A SAD encarnada, recorde-se, já viu rejeitada duas propostas por Moussa: uma de 13 milhões de euros e outra de 15 milhões de euros.

Artigo original: 09h57. Atualizado com o fim do jogo