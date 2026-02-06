Benfica e Anísio com acordo para a renovação
Anúncio será feito em breve
O Benfica já fechou acordo com Anísio Cabral para a renovação do contrato que o liga aos encarnados, confirmou o Maisfutebol, sendo que o anúncio está para breve.
O avançado de 17 anos (completa 18 a 15 de fevereiro), que é representado por Miguel Pinho (agente de Bruno Fernandes), fez parte da seleção que se sagrou campeã europeia e mundial sub-17 em 2025.
No Mundial, realizado no Qatar, Anísio foi o segundo melhor marcador da prova, com sete remates certeiros, e apontou o golo que deu o título à Seleção.
Anísio Cabral estreou-se pela equipa principal do Benfica na receção das águias ao Estrela da Amadora, tendo marcado um minuto depois de ter sido lançado no jogo por José Mourinho. O jovem alinhou depois também alguns minutos em Tondela, num jogo em que o técnico das águias preteriu Ivanovic em detrimento do campeão mundial sub-17.