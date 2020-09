De visita a uma escola de Benavente, a propósito do início do ano letivo, o primeiro-ministro voltou a recusar abordar a polémica suscitada pela inclusão na Comissão de Honra da lista de Luís Filipe Vieira a novo mandato na presidência do Benfica.

António Costa argumentou novamente que esse apoio nada tem a ver com questões políticas, e por isso não deve comentar.

«Hoje é o dia do arranque do ano letivo. Esta é a grande preocupação da generalidade das famílias, e é aí que temos de nos concentrar, e é aí que estou concentrado a 150 por cento», começou por dizer.

«Essa é mais uma razão para não misturar as minhas responsabilidades enquanto agente político, com coisas que não têm rigorosamente nada a ver com a vida política e com as minhas funções», concluiu, sem responder a mais perguntas.