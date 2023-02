António Oliveira assumiu o comando técnico do Coritiba em dezembro de 2022 e quer manter a equipa no escalão principal do futebol brasileiro em 2023.

Em entrevista ao Globo Esporte, o treinador português de 40 anos falou sobre a sua paixão pelo futebol, recuando aos primeiros momentos da sua vida e salientando a forte influência do seu pai, Toni.

«Eu nasci no futebol. Eu estava na barriga da minha mãe e já ouvia os adeptos do Benfica. Tenho alguém em casa também que me transmitiu não só os valores da vida como também os valores do desporto. É importante saber perder, mas muito mais saber ganhar. Nunca desistir, dar tudo o que nós temos, entregarmo-nos de corpo e alma a uma causa», começou por dizer.

António Oliveira diz que se preparou atempadamente para esta carreira: «Quando entro numa instituição, é uma causa, é uma religião. Tenho um caderno que para mim é uma bíblia e segui-o até ao limite. É uma profissão fascinante, preparei-me de uma forma brutal, enquanto jogava também estudava e tirava as licenças para ser treinador.»

«É para mim muito mais fascinante ser treinador do que ser jogador. Se bem que ser jogador é viver, enquanto ser treinador é morrer de forma lenta. Estamos constantemente ligados, não há tempo, muito menos aqui nesta cultura e neste calendário desportivo brasileiro», finalizou o técnico.