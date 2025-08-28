António Silva, jogador do Benfica, analisou a vitória sobre o Fenerbahçe de José Mourinho, por 1-0, que carimbou a passagem à Liga dos Campeões. Defesa-central abordou o bom momento individual e falou de Tiago Gouveia e Amar Dedic.

Registo defensivo limpo

«Acho que é algo muito coletivo, os tempos de pressão têm sido bem treinados. Acho que os jogadores estão a saltar bem naquilo que é a pressão, acho que estamos a andar todos juntos e é esse o segredo.»

Apuramento para a Champions

«O Benfica na Champions League acho que é uma coisa normal, acho que era isso que tínhamos que fazer, era um objetivo que tínhamos desde o início. Tínhamos de estar na Liga dos Campeões, sim ou sim.»

Bom momento após época menos conseguida

«Acho que as pessoas julgam muito aquilo que é um jogador por aquilo que veem dentro de campo. Não percebem o que acontece fora de campo e há muita coisa que influencia um jogo de futebol. A época passada foi uma difícil para mim, mas acho que acabei bem. Fiz um Mundial de Clubes muito bom. O apoio da minha família foi muito importante, trabalhei também com profissionais que me ajudaram a estar no meu topo e neste momento estou a desfrutar. Mas sei que no futebol as coisas mudam muito rapidamente de um dia para o outro.»

Impacto de Amar Dedic e saída de Tiago Gouveia

«Toda a gente sabe da qualidade que ele tem. Ele e os outros reforços. Quanto ao Gouveia, não posso falar muito, o que sei é que é um jogador muito admirado dentro do balneário e penso que pelos benfiquistas também. É um jogador que traz muita alegria ao balneário e é isso que é a única coisa que eu posso dizer.»