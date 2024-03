António Silva, defesa do Benfica, na flash interview da Sport TV, após o triunfo das águias no reduto do Rangers (0-1), que qualificou os encarnados para os «quartos» da Liga Europa.

[Importância desta vitória face aos recentes resultados]: «Sabemos que temos de entrar preparados para vencer, e depois das recentes derrotas, as quais num clube como Benfica não é normal, a resposta que podemos dar é a vitória e a qualificação.»

[Fase decisiva na época?]: «Não acho que sejam [semanas] de tudo ou nada, a pressão de jogar no Benfica passa por ganhar todos os jogos. Sabemos que a exigência é máxima e damos o nosso melhor. Temos as meias-finais na Taça de Portugal, tudo em aberto na Liga e a Liga Europa.»

[Chave para vencer]: «Acima de tudo, controlar os cruzamentos, porque eles são fortes na área. Na primeira parte pecamos no último terço, mas na segunda parte fomos mais eficazes e chegamos ao golo.»

[Cobiça dos «tubarões»]: «O António quer jogar no domingo e que o Benfica ganhe.»