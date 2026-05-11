Benfica
Há 38 min
António Silva: «Acho que fizemos de tudo para ganhar o jogo»
Defesa-central lamenta golos anulados
DS
Defesa-central lamenta golos anulados
DS
António Silva, defesa e vice-capitão do Benfica, reagiu ao empate com o Sp. Braga na Luz (2-2) enaltecendo o esforço da equipa.
«Acho que fizemos de tudo para ganhar o jogo. Acabámos por sofrer, tentámos ir ao 2-1 e os golos foram sempre anulados. Fica aquém porque não ganhámos.»
1-1 logo a seguir ao 1-0
«Acho que foi um choque um bocadinho grande, porque tínhamos marcado golo. O Sp. Braga ia abrir mais espaços até porque tinham jogado durante a semana, mas infelizmente sofremos um golo de seguida. Fomos atrás do resultado, mas não foi possível vencer.»
Continuar a ler
TAGS: Benfica Antonio silva Liga
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS