António Silva, defesa e vice-capitão do Benfica, reagiu ao empate com o Sp. Braga na Luz (2-2) enaltecendo o esforço da equipa. 

«Acho que fizemos de tudo para ganhar o jogo. Acabámos por sofrer, tentámos ir ao 2-1 e os golos foram sempre anulados. Fica aquém porque não ganhámos.» 

1-1 logo a seguir ao 1-0

«Acho que foi um choque um bocadinho grande, porque tínhamos marcado golo. O Sp. Braga ia abrir mais espaços até porque tinham jogado durante a semana, mas infelizmente sofremos um golo de seguida. Fomos atrás do resultado, mas não foi possível vencer.» 

RELACIONADOS
Luis Suárez: «Benfica? É uma boa notícia sempre que vencemos»
Pau Victor: «O objetivo do quarto lugar está cumprido»