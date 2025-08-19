Questionado, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Fenerbahçe para o play-off da Liga dos Campeões, sobre se pode garantir que vai permanecer no Benfica esta temporada, António Silva foi um tanto ou quanto evasivo na resposta.

«O que posso garantir é que, se o mister quiser, estou disponível para jogar amanhã. O futuro? Não sei o que vai acontecer», disse o defesa-central internacional português, de 21 anos, que tem contrato com o Benfica até 2027 e uma cláusula de rescisão avaliada em 100 milhões de euros.

António Silva desvalorizou, ainda, o facto de ter sido o único português titular nos primeiros quatro jogos realizados pelo Benfica, esta temporada: «O mister não escolhe o onze a pensar na nacionalidade dos jogadores, mas sim para poder ganhar».

O play-off de acesso à Champions entre Benfica e Fenerbahçe arranca na quarta-feira (20h00), em Istambul, num jogo que vai ter acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.